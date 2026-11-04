Muğla Ula'da kayıp Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Muğla Ula'da kayıp Alzheimer hastası 87 yaşındaki adamın cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde 1 Kasım'da kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'in cansız bedeni, arama çalışmaları sonucu ormanlık alanda bulundu. Yeter'in bulunmasının ardından olayla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'den acı haber geldi. Yaşlı adamın cansız bedeni, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 1 Kasım günü saat 17.00 sıralarında kaybolan 87 yaşındaki Kemal Yeter için bölgede arama çalışması başlatıldı. Dün gerçekleştirilen arama çalışmalarından sonuç alınamazken ekipler, sabah saatlerinde yeniden sahaya çıktı.
Arama çalışmalarının kapsamı genişletilerek sürdürülen çalışmalar sonucunda, kayıp Kemal Yeter'in cansız bedeni ormanlık arazide bulundu. Yeter'in cansız bedeninin bulunmasının ardından olayla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.