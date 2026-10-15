Muğla Seydikemer'de otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Şükrü Uslu hayatını kaybetti

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Şükrü Uslu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Alaçat Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 39 ACU 825 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şükrü Uslu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uslu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uslu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı