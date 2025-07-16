Muğla'nın Yatağan İlçesinde Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını

Muğla'nın Yatağan İlçesinde Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını
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Yatağan'ın Dipsiz mevkiinde yıldırım düşmesi sonrası çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Hava araçları da yangına sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Dipsiz mevkiinde yıldırım kaynaklı olduğu öğrenilen orman yangını başladı.

Yatağan Dipsiz mevkiinde yıldırım düşmesi sonrası çıktığı tahmin edilen yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yer ekipleri tarafından müdahale edilen orman yangınına hava araçları da sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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