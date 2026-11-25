Muğla'nın Yatağan ilçesinde trafik kazasında 48 yaşındaki sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Yatağan ilçesinde sabah saatlerinde Yatağan Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen aracın çarptığı sürücü kurtarılamazken, yaralanan diğer kişiler hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Yatağan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek üzere 48 YB 817 plakalı aracıyla sanayi sitesine giriş yapmak isteyen Dursun Ismık'ın (48) kullandığı araca, Muğla istikametinden gelen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen başka bir araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Ismık için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.