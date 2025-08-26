Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakacık bölgesinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakacık bölgesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakacık bölgesinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye kara ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın, büyümeden kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti

Türkiye savaştaki tarafını seçti, seyahatler apar topar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.