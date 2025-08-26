Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakacık bölgesinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakacık bölgesinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakacık bölgesinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye kara ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın, büyümeden kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması başlatıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa