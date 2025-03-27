Genç kızın nefes kesen cesareti! Sudan çıkardığını görenler gözlerine inanamadı

Genç kızın sudan çıkardığını görenler gözlerine inanamadı
Şehzadebaşı Camii İmamından Saraçhane'deki eylemlerle ilgili olay sözler

Şehzadebaşı Camii İmamından çok konuşulacak sözler
Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler

Tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
Arda Güler 1 dakika bile oynamadan tam 250 bin euro kazandı

Hesabına çuvalla para yattı

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesi Bayır Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyor. Yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüme eğilimi gösteren yangın sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Sık ormanlık alandaki yangını ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title