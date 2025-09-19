Haberler

Muğla'nın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde Orman Yangını Çıkdı

Muğla'nın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde Orman Yangını Çıkdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kıyıkışlacık Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10. dakikada penaltı kaçıran Monaco, maçın geri kalanında hezimeti yaşadı

10. dakikada penaltı kaçırdılar, maçın geri kalanı hezimeti yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.