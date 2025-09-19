Muğla'nın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde Orman Yangını Çıkdı
Edinilen bilgiye göre Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa