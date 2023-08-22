Muğla'nın Datça ilçesinde denizde bir kişinin cesedi bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde yürüyüş yapanlar, deniz yüzeyinde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin 89 yaşındaki Ahmet Bilgin Turnalı'ya ait olduğu belirlendi ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.