Muğla'nın Datça ilçesinde denizde bir kişinin cesedi bulundu
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Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde yürüyüş yapanlar, deniz yüzeyinde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin 89 yaşındaki Ahmet Bilgin Turnalı'ya ait olduğu belirlendi ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişinin denizde cesedi bulundu.
İskele Mahallesi Yedikat mevkisinde sahilde yürüyüş yapanlar deniz yüzeyinde ceset gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan cesedin, 89 yaşındaki Ahmet Bilgin Turnalı'ya ait olduğu belirlendi.
Turnalı'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - 3. Sayfa