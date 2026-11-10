Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil beton mikserine çarptı, 1 kişi yaralandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde caddeye kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobilin beto mikserine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 3011 Sokak'tan Torba Rıza Anter Caddesi'ne kontrolsüz şekilde giren otomobil, caddede B.Ç. idaresindeki beton mikserine çarptı. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi bölgedeki sağlık kuruluşunun çalışanları yaptı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ambulansa alınan yaralı E.D. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı