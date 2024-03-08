Muğla'nın Bodrum ilçesinde 60 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde iki ayrı lastik bot tespit edildi. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan iki ayrı hareketli lastik bottaki 16'sı çocuk toplam 60 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarında başka bir olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 82 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA