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Muğla Merkezli 'Yılmazlar' Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı

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Muğla'da düzenlenen 'Kuyu-29' operasyonunda, Yılmazlar suç örgütünün 14 üyesi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve suç delilleri ele geçirildi.

Muğla merkezli 4 ilde "Yılmazlar" suç örgütüne yönelik operasyon: 14 şüpheli yakalandı

MUĞLA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-29" operasyonunda 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir'de elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" suç örgütüne yönelik "Kuyu-29" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu; 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.

Muğla Merkezli 'Yılmazlar' Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 14 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Muğla Hukuk Suç

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