Muğla Menteşe'de kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Gazi Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 BAM 159 plakalı motosiklet ile 48 BBN 308 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü kazada yaralandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı