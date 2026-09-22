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Muğla Menteşe'de hastane önünde motosiklet yayaya çarptı, 1 kişi yaralandı

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Muğla Menteşe'de hastane önünde motosiklet yayaya çarptı, 1 kişi yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki durak yakınında motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki durak yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 AIF 031 plakalı motosikletin sürücüsü, araçların arasından yola çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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