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Muğla Menteşe'de geri manevra yapan ticari araç, yaşlı vatandaşa çarparak yaraladı

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Muğla Menteşe'de geri manevra yapan ticari araç, yaşlı vatandaşa çarparak yaraladı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hasan Ercan Caddesi'nde geri manevra yapan ticari araç, yolda bulunan yaşlı vatandaşa çarparak yaralanmasına neden oldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geri manevra yapan ticari aracın çarptığı yaşlı vatandaş yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hasan Ercan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 NA 065 plakalı ticari araç geri geri hareket ettiği sırada yolda bulunan yaşlı vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hasan Ercan Caddesi'nde kısa süreli hareketlilik yaşanırken, trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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