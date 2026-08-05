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Muğla'da 'Yeşil Vatan' Nöbeti Sürüyor

Muğla'da 'Yeşil Vatan' Nöbeti Sürüyor
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Muğla'da ormanları korumak için güvenlik güçleri koordineli çalışıyor. Komandolar devriye atıyor, dronlarla havadan denetim yapılıyor, K-9 timleri destek veriyor. Vatandaşlar şüpheli durumları 112'ye bildirmeye çağrıldı.

Yeryüzü cenneti Muğla'nın eşsiz ormanlarını ve zengin biyolojik çeşitliliğini korumak amacıyla güvenlik güçleri ile ilgili kurumların çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muğla Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri; emniyet, Sahil Güvenlik ve Orman teşkilatı ile koordineli olarak 'Yeşil Vatan' nöbetini sürdürüyor. Orman yangınlarının önlenmesi ve muhtemel risklerin en aza indirilmesi amacıyla il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri, orman içindeki kritik bölgelerde yaya devriyeleri yürütürken, dronlar aracılığıyla havadan tarama ve denetimler yapılıyor. K-9 timleri arama ve iz takip faaliyetlerine destek verirken, ormanlık alanlara giriş-çıkış noktaları ile orman çevresinde kimlik ve araç kontrolleri de aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, ormanların korunmasında vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, ormanlık alanlarda duman, yangın belirtisi veya şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.

Muğla'da yaz sezonu boyunca orman yangınlarına karşı önleyici tedbirlerin, ilgili tüm kurumların iş birliğiyle kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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