Haberler

Muğla İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Vali Akbıyık başkanlığında Marmaris'te yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Vali Akbıyık başkanlığında Marmaris'te yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris'te yapıldı. Toplantıda kamu düzeni, suçla mücadele, kıyı ve deniz güvenliği ile kurumlar arası koordinasyon ele alındı; Vali Akbıyık, güvenlik birimlerinin 7/24 sahada çalıştığını vurguladı.

Muğla genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; Muğla genelinde kamu düzeni, emniyet ve asayişin korunması, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi, kıyı ve deniz güvenliğine yönelik denetimler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'nın huzuru ile vatandaşların ve kenti ziyaret eden misafirlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, il genelindeki huzur ve güven ikliminin kararlılıkla korunacağını ifade etti.

Vali Akbıyık, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin 7/24 esasına göre, tam bir koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti

Kan donduran görüntü bugün kaydedildi
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

İstanbul'da çöken bina için hesap vakti! Gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Verdiği karar hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis, 2 kişi öldü
Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

Sakallar gitti, bambaşka biri geldi
Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı

Türkiye'nin milyarlık gıda devi iflas etti! Bir dönem zirvedeydi
Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Göksel Arsoy'un cenazesinde fotoğraf çektirmek isteyenlere Serdar Gökhan'dan tepki

Efsane oyuncunun cenazesinde büyük ayıp! Serdar Gökhan çıldırdı
İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

Bir ülke onun için ayağa kalktı! 15 gün sonra kahreden haber geldi