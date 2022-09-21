Muğla haber: Datça'da 72 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Muğla haber: Muğla'nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 72 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Muğla'nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 72 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Gece saatlerinde Datça ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma gemisi sevk etti. Öğle saatlerinde ise yine Datça ilçesi açıklarında can salı içinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 72 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderilirken göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. (Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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