Sahil Güvenlik su alma noktalarında güvenliği sağlıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Yangının kontrol altına alınması için Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda helikopterler ve amfibik yangın söndürme uçakları etkin görev yapıyor. Hava araçları, denizden aldıkları suyla alevlere peş peşe müdahalede bulunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına denizden destek veriyor. Helikopterler ve amfibik uçakların su aldığı alanlarda güvenlik tedbirleri alan ekipler, deniz trafiğini düzenleyerek görev yapan hava araçlarının emniyetli ve kesintisiz şekilde su ikmali yapmasını sağlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı