Fethiye'deki yangının enerjisi düşürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının enerjisi ekiplerin yoğun çalışması sonucunda düşürülürken, tamamen kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevlerin kontrol altına alınması için yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ardından yangının enerjisi düşürüldü. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin mücadelesi sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı