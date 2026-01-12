Muğla Emniyet Müdürlüğü 2025 yılında 2 bin 346 aranan şahsı yakaladı
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan 0-5 yıl arası 2 bin 131 kişi, 5-10 yıl arası 151, 10-20 yıl arası 51 ve 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 olmak üzere toplam 2 bin 346 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca ifadeye yönelik yakalanan şahıs sayısı ise 6 bin 142 kişi olarak açıklandı. - MUĞLA