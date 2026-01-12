Muğla Emniyet Müdürlüğü 2025 yılında 2 bin 346 aranan şahsı yakaladı

Haberler

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılında yapılan çalışmalar ile toplam 2.346 aranan şahsı yakalayarak adalete teslim etti. Ayrıca, ifadeye yönelik yakalanan kişi sayısı 6.142 olarak açıklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2025 yılında toplam 2 bin 346 aranan şahsı yakalayarak adalete teslim etti. İfadeye yönelik yakalanan şahıs sayısı ise 6 bin 142 kişi oyarak açıklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan 0-5 yıl arası 2 bin 131 kişi, 5-10 yıl arası 151, 10-20 yıl arası 51 ve 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 olmak üzere toplam 2 bin 346 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca ifadeye yönelik yakalanan şahıs sayısı ise 6 bin 142 kişi olarak açıklandı. - MUĞLA

