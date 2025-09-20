Muğla'daki Orman Yangınlarına Cansiperane Mücadele

Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçesinde çıkan orman yangınları ile mücadele gece de devam ederken, yangın söndürme ekiplerinin alevlerle savaşı sürüyor. Gecenin karanlığına aldırış etmeden alevlere göğüs geren ateş savaşçıları cansiperane şekilde yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Muğla'da önceki gün 8 ayrı yerde çıkan yangınlardan 6'sı büyümeden kontrol altına alınırken, 2 bölgede ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Köyceğiz Akköprü ve Milas Kıyıkışlacık yangınları ile mücadele gece boyunca karadan devam ediyor. Yüzlerce personel ve araçla alevlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Yangın söndürme ekipleri karadan alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Gecenin karanlığında alevlerin içindeki cansiperane mücadele ile yangının kontrol alınması için çaba sarf ediliyor. Yangında şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye naklinin sağlandığı öğrenildi.

Muğla Valisi Akbıyık: "Alevlerle mücadelemiz devam ediyor"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'da dün gece çıkan 8 yangının 6'sının ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldüğünü ifade ederek, "Köyceğiz Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerimizde ve Milas Kıyıkışlacık mahallemizde meydana gelen ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden orman yangınları ile mücadelede ilk 24 saati geride bıraktık. Ormanın Kahramanları yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden cansiperane şekilde aralıksız yangınla mücadele etmektedir. Milas Kıyıkışlacık yangınına 22 Arazöz ve Su Tankeri, 24 Araç, 4 iş makinesi ve 144 personel karadan, 2 Uçak, 3 Helikopter olmak üzere 5 hava aracı gündüz saatlerinde yangına müdahale etmiştir. Köyceğiz Akköprü yangınına 143 Arazöz ve Su Tankeri, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel ile karadan, 10 Uçak ve 14 Helikopter olmak üzere 24 hava aracı gündüz saatlerinde yangına müdahale edilmiştir. Şu an itibariyle karadan mücadelemiz devam etmektedir. Bölgede ekiplerimizin iletişimini desteklemek için 2 adet mobil baz istasyonu devreye alınmıştır. Köyceğiz ilçemizde yangın bölgesinde bulunan Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinin yerleşim birimlerinden 218 ev boşaltılarak 582 şahıs güvenli bölgeye tahliye edilmiştir. Yine aynı bölgeden 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlanmıştır. İlk belirlemelere göre 2 depo ve 2 ahır yangından etkilenmiş ve maalesef 10 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma ve soruşturma çok yönlü olarak titizlikle devam etmektedir" açıklamasında bulundu. - MUĞLA