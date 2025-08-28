Muğla'da Zirai Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde Güllük Mahallesi'ndeki zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyümeden söndürüldü. Yangın ihbarının ardından ekipler hızla bölgeye intikal etti ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Güllük Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

