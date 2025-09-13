Haberler

Muğla'da Yürüyüş Yapan Grubun Bulduğu Ceset 70 Yaşındaki Avustralyalı'ya Ait

Muğla'da Yürüyüş Yapan Grubun Bulduğu Ceset 70 Yaşındaki Avustralyalı'ya Ait
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yürüyüşçüler tarafından bulunan cesedin, 70 yaşındaki Avustralyalı Irene Claire Dunn'a ait olduğu belirlendi. Ceset, Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından kayalık alandan çıkarılarak otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yürüyüş yapan bir grup tarafından bulunan cesedin 70 yaşındaki Avustralyalı Irene Claire Dunn'a ait olduğu belirlendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkiinde yürüyüş yapan bir grup, kayalık alanda ceset olduğunu fark etti. Yürüyüşçülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn olduğu belirlendi. Ceset, UMKE ve JAK ekipleri tarafından bölgeye istasyon kurularak kayalık alandan çıkarıldı.

70 yaşındaki Avustralyalı Irene Claire Dunn'un ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

İki polisimizi şehit eden saldırgan hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.