Üye Girişi
Haberler

Muğla'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 106 işletme denetlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 106 işletme denetlendi. Uygulama sonucunda 16 aranan şahıs yakalandı ve 26 işletmeye 918 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 106 işletme denetlendi.

Gerçekleştirilen uygulamada, 106 işletme ve 357 araç kontrol edildi. Uygulamada, Bin 661 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken 26 işletmeye 918 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ölüdeniz Fethiye Muğla Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

 İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title