Muğla'da Yangın Söndürme Uçağı Acil İniş Yaptı

Güncelleme:
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir yangın söndürme uçağı, kaza kırıma uğrayarak tarlaya acil iniş yaptı. Pilotun sağ olarak kurtulduğu bildirildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında bir yangın söndürme uçağı, kaza kırıma uğraması sonucu tarlaya acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu tarlaya acil iniş yaptı. Kaza sonrası bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazadan pilotun sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
