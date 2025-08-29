Muğla'da Yangın Söndürme Uçağı Acil İniş Yaptı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında bir yangın söndürme uçağı, kaza kırıma uğraması sonucu tarlaya acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu tarlaya acil iniş yaptı. Kaza sonrası bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazadan pilotun sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. - MUĞLA