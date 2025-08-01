Muğla'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1.5 saat süren yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın söndürme uçaklarının adeta su bombardımanına tuttuğu alevler kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye sevk edilen 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın söndürme uçaklarının yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına geçildi. Alevlerin çevredeki yerleşim yerlerine ulaşmadan durdurulması muhtemel bir faciayı da önledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki soğutma ve gözetim çalışmaları sürüyor. - MUĞLA