Muğla'da Yangın: Arı Kovanları Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, enerji nakil hattı kaynaklı çıkan yangında, Gevenes Mahallesi'nde bulunan arı kovanları yanarak zarar gördü. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Gevenes Mahallesinde akşam saatlerinde çıkan yangınında arı kovanları yandı.
Ormancı türküsünün yakıldığı Gevenes Mahallesinde enerji nakil hattı kaynaklı olduğu ileri sürülen yangında alevler bölgede bulunan arı kovanlarına sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.
Arazöz ekipleri yangına müdahale ederken, yangında bölgede bulunan arı kovanlarından bazıları yanarak kullanılmaz hale geldi. Yanan sahada soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa