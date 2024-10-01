Muğla'da Yağma ve Dolandırıcılıktan Aranan İki Şahıs Yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, yol kontrolleri sırasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı yakaladı. N.A ve M.B. isimli şahıslar, Marmaris ve Ortaca İlçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu iki şahıs yakalandı.
Marmaris ve Ortaca İlçelerinde sürdürülen çalışmalarda yol kontrollerinde, haklarında 'Yağma ve dolandırıcılık' suçlarından 9 yıl 2 ay ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan N.A ve M.B. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA