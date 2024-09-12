Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 339 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe İlçesi Çamoluk Mahallesinde ikamet eden S.D., T.E. ve A.Ö. isimli şahısların yasadışı ekim ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli izinlerin alınmasının ardından Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ikametlerinde ve arsalarında arama yapıldı.

Yapılan aramada; 339 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 760 gram kubar esrar maddesi, Jelikan ve 200 metre sulama hortumu ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA