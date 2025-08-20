Muğla'da Tüfekle Vurulmuş Bir Kişi Bulundu

Muğla'da Tüfekle Vurulmuş Bir Kişi Bulundu
Menteşe ilçesinde 55 yaşındaki Tahir K. otomobilinin içinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 55 yaşındaki Tahir K. isimli bir kişi otomobilin içinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Menteşe-İkizce yolu üzerinde meydana geldi. 09 LY 066 plakalı aracın içinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Otomobilin içinde yapılan kontrolde 55 yaşındaki Tahir K.'nin kalbinden tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şahsın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
