Muğla'da Trafoda Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafoda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Menteşe Bayır Mahallesi üst bölümündeki bir trafoda başlayan yangın sonrası bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafoda başladığı öğrenilen yangın ormana sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ele alevler kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. - MUĞLA