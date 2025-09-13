Muğla'da Trafoda Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir trafoda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı ancak itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre Menteşe Bayır Mahallesi üst bölümündeki bir trafoda başlayan yangın sonrası bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafoda başladığı öğrenilen yangın ormana sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ele alevler kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa