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Muğla'da Trafik Personeline Alkolmetre Kullanım Eğitimi

Muğla'da Trafik Personeline Alkolmetre Kullanım Eğitimi
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, trafik birimlerinde görev yapan 44 personel için 'Alkolmetre Test Cihazı Kullanıcı Eğitimi' düzenledi. Eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla alkolmetre kullanımına dair detaylar aktarıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak "Alkolmetre Test Cihazı Kullanıcı Eğitimi" düzenledi.

Eğitim, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Ali Gaffar Okkan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplamda 44 trafik personelinin katıldığı eğitimde, alkolmetre kullanımına dair teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Kursiyerlere alkolmetre cihazının doğru kullanımını sağlamak amacıyla eğitim verildi.

Eğitim, alkolmetre cihazının nasıl kullanılacağına dair detaylı bir tanıtımla başladı. Teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla desteklenen eğitimde, trafik personelinin sahada karşılaşabileceği durumlar ele alındı ve cihazın doğru kullanımı konusunda çeşitli senaryolar canlandırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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