Menteşe'deki ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine'de yakalanıp tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Cihan Özbay'ın ölümüyle ilgili olarak 1 kişi tutuklandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde 25 Aralık'ta meydana gelen ve 24 yaşındaki Cihan Özbay'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Gece saatlerinde yaşanan kazada, 48 AYG 597 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Cihan Özbay olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen bir şüpheliye yönelik jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Fatih S.'nin, aracıyla kazaya karışıp olay yerinden ayrıldığı ve aracını çekici yardımıyla Aydın'ın Çine ilçesine götürdüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Çine'de yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fatih S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
