Üye Girişi
Haberler

Muğla'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada, bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin ağacına çarptığı belirtildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gökpınar Mahallesi yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Zengingül idaresindeki 35 BLU 885 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zengingül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zengingül'ün cenazesi gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsisi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Yatağan Zeytin trafik Muğla 3.Sayfa Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi

Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title