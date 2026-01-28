Haberler

Ula'da trafik kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ula ilçesine bağlı Çıtlık Mahallesi'nde bulunan ışıklarda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin çarptığı 48 ATE 572 plakalı motosikletin sürücüsü kazada yaralandı. azanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

