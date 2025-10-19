Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şahinler Mahallesi Kavşağı'nda sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğüne katılan vatandaşları taşıyan ve özel olarak kiralandığı öğrenilen 35 BPT 890 plakalı minibüs, Yatağan-Milas Karayolu üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, içeride bulunan yolculardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak karayolunda ulaşımı kontrollü olarak sağladı. İddiaya göre minibüsün çarptığı tırın kazanın ardından durmadan yoluna devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA