Haberler

Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, düğün konvoyunda bulunan bir minibüs tıra çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şahinler Mahallesi Kavşağı'nda sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğüne katılan vatandaşları taşıyan ve özel olarak kiralandığı öğrenilen 35 BPT 890 plakalı minibüs, Yatağan-Milas Karayolu üzerinde aynı istikamette seyir halinde olan bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, içeride bulunan yolculardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak karayolunda ulaşımı kontrollü olarak sağladı. İddiaya göre minibüsün çarptığı tırın kazanın ardından durmadan yoluna devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.