Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasnda bir kişi yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde Menteşe ilçesi Akkaya ile Yerkesik mahalleleri arasındaki yolda, 48 V 6487 plakalı araç seyir halindeki iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaşanan kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan Osman Özkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Özkaya'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. - MUĞLA