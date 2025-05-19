Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seydikemer ilçesi Sarıyer Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya–Fethiye Karayolu üzerinde, Ali Rıza Eşen (65) yönetimindeki 48 JF 816 plakalı motosiklet ile B.Y. (24) idaresindeki 06 DB 460 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Rıza Eşen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü B.Y. ise kazanın ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA