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Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletten düşerek ağır yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Bahçeburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motosikletten düşerek ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, başından yaralandığı öğrenilen sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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