Muğla'da Trafik Kazası: Araç Ters Döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç ters dönerek durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Yerkesik-Akkaya yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı ile yolun kenarındaki ağaçlık bölüme çarpması sonrası ters döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinde bulunan iki kişi kaza sonrası hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA