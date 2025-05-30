Muğla'da Trafik Kazası: Araç Direğe Çarpıp Havada Asılı Kaldı

Muğla'da Trafik Kazası: Araç Direğe Çarpıp Havada Asılı Kaldı
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Muğla-Aydın Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir ticari araç direğe çarparak havada asılı kaldı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Muğla'da kazada can pazarı: Araç direğe çarpıp havada asılı kaldı

MUĞLA - Muğla-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç trafik ışığının bulunduğu direği devirerek havada asılı kaldı.

Kaza Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteşe istikametinden Yatağan'a doğru hareket halinde olan 34 KEC 894 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç direkte asılı halde kaldı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde bulunan bir yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - 3.Sayfa
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