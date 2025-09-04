Haberler

Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, 2'sinin Durumu Ağır

Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, 2'sinin Durumu Ağır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşanan trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki araç, kaza yaptı. Olayda 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla-Antalya karayolu Zeytinalanı mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Antalya istikametine seyir halinde olan 48 ABZ 758 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
A Milli Takım'ın gollerinde damga vuran görüntüler

Attığımız gollerin ardından maça damga vuran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözde kanama ile başlayan gizemli salgın yayılıyor: 8 ölü

Gözde kanamayla kendisini gösteriyor! Gizemli salgın yayılmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.