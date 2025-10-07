Haberler

Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Kazanın nedeni, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak belirtildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Menteşe Uğurmumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğurmumcu Bulvarı üzerinde seyir halindeki 48 NZ 206 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

