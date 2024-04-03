Muğla'da trafik kazası: 3 yaralı, 1 ölü

Muğla'nın Yatağan İlçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe Kılıç hayatını kaybetti.

Kaza, Muğla'nın Yatağan İlçesi, Muğla-Aydın karayolu, Bozarmut Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. 14 BV 877 plakalı araç ile 48 ANT 834 plakalı aracın karıştığı kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazada hastaneye kaldırılan Ayşe Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - MUĞLA