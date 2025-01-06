Muğla'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Yatağan-Milas Karayolu üzerindeki Turgut Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 48 YZ 520 plakalı araçla Milas istikametine seyreden E.Ö. (18), karşı yönden gelen ve orta refüjü aşarak yoluna giren 65 AAB 068 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, 65 AAB 068 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Sercan Gürses (21) ve araçta yolcu olarak bulunan Metin Karakaya (44) hayatını kaybetti.

Kazada, 48 YZ 520 plakalı aracın sürücüsü E.Ö. ve yanında bulunan yolcu V.K.Ö. (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili incelemeler devam ederken, hayatını kaybeden Mustafa Sercan Gürses ve Metin Karakaya'nın yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Yaralıların tedavisi sürüyor. - MUĞLA