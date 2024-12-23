Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tarihi görüntü
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var

Muğla'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Fethiye Antalya Karayolu Yayla Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki S.K. idaresindeki 31 ANN 237 plakalı Jet Turizm'e ait yolcu otobüsü ile 64 yaşındaki Şükrü Öncü idaresindeki 48 PP 325 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede otomobilde bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Otobüste bulunan 7 yolcunun ise yaralanmadığı öğrenildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Olcay Öncü ile Metin Öncü çifti olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Şükrü Öncü olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin otobüs sürücüsü ve otobüste bulunan yolcuların ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Metin Öncü ile Olcay Öncü savcının talimatı ile morga kaldırıldı. Kazada yaralanan Şükrü Öncü'nün tedavisi ise Seydikemer Devlet Hastanesi'nde devam ettiği kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şenol Güneş'ten elini sıkmayan Volkan'a küfür gibi sözler
img

Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan'ı açık açık tehdit etti
img

Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Twente maçı için UEFA'ya başvuru
Beşiktaş dev maç için UEFA'ya başvurdu
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor
Bikini paylaşımına tepki yağıyor
Memurlara yeni hak geliyor
Memurlara yeni hak geliyor
Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
Yeni Savunma Bakanı Kasra'dan tarihi ültimatom

Son Dakika Haberleri

2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.