Muğla'da sosyal medyadan dezenformasyon soruşturmasında 3 tutuklama
Muğla'da sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve dezenformasyon yapıldığı iddialarıyla düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı. 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da sahte sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve dezenformasyon yapıldığı iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, dijital mecralar üzerinden sistematik şekilde dezenformasyon yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi. Operasyon kapsamında farklı ilçelerde yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheliden M.G, S.C.B, H.D tutuklanırken H.T, O.A.,M.K,S.K., U.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

