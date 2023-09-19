Muğla'da Sinema Oyuncusu Tabanca İle İntihar Etti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp, tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Kayaalp, birçok dizi ve filmde rol almıştı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Dalaman'a babasının yanına 1,5 ay önce taşınan Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli asker olduğu öğrenilen babası Ali Rıza Kayaalp'in markete gittiği sırada, babasına ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - MUĞLA