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Muğla'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü, Şahıs Tutuklandı

Muğla'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü, Şahıs Tutuklandı
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Milas'ta bir oto galerinin önündeki silahlı kavgada Fatih Cura ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Olayın faili M.S. tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir galerinin önünde yaşanan silahlı kavgada bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne gelen M.S. isimli şahıs aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Cura ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından M.S. yanında taşıdığı tabancayla Cura'ya defalarca ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancadan çıkan kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Cura'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Cura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.S. ise Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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