Muğla'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evinde Ölü Bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan serbest muhasebeci mali müşavir Fatih Fersiz, evinde uyuduğu sırada hayatını kaybetti. Ailesi tarafından uyandırılamayan Fersiz’in cesedi olay yeri inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde serbest muhasebeci mali müşavir evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre serbest muhasebeci mali müşavir Fatih Fersiz gece saat 03.30 sıralarında evine gelerek uyudu. Fersiz sabah saatlerinde yakınları tarafından uyandırılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Fersiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Fersiz'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucunun ardından netlik kazanacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
